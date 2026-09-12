Строка в квитанции, о которой забыли: россиянам хотят вернуть контроль над платежами

В Госдуме предложили упростить процедуру отказа жильцов от платы за общедомовую телевизионную антенну. По словам депутата Ильи Вольфсона, сейчас соответствующая строка может сохраняться в квитанциях годами, даже если собственник не пользуется услугой, сообщил ТАСС.

Парламентарий считает, что управляющие компании должны указывать в платежных документах статус каждой дополнительной услуги. Это позволит жильцам понимать, могут ли они отказаться от нее самостоятельно или для этого требуется решение общего собрания собственников.

В случае если коллективная антенна относится к общедомовому имуществу, отдельный собственник не может отказаться от нее единолично. Вопрос тогда решается на общем собрании, поскольку речь идет об имуществе, которым пользуются все жильцы дома.

Если же антенна обслуживается сторонней организацией и не входит в состав общего имущества, для прекращения платы может быть достаточно расторгнуть индивидуальный договор с поставщиком услуги.

По мнению Вольфсона, на практике жильцам бывает сложно определить, к какой категории относится антенна. Управляющие компании не всегда предоставляют необходимую информацию, а проведение общего собрания может осложняться низкой явкой собственников.

Депутат считает, что изменение процедуры позволит жильцам не платить за услугу, которой они фактически не пользуются.