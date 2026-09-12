Своя крыша над головой: почему российские туристы все реже выбирают турецкие отели
В TÜRSAB заявили о снижении доходов Турции от российских туристов
Турция фиксирует падение доходов от пребывания российских туристов и сокращение доли забронированных ими мест в отелях за последние 1–2 года. Как сообщил член правления Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Джеват Энгин Шахин, ключевой причиной негативной динамики стала активная покупка россиянами жилой недвижимости на турецких курортах. Вместо размещения в гостиницах владельцы отдыхают в собственных квартирах, размещают родственников или сдают жилье через сервис Airbnb. Об этом со ссылкой на заявление эксперта агентству ТАСС информирует Российская газета.
Причины падения доходов турецкого гостиничного сектора
Ключевые факторы изменения структуры расходов российских туристов в Турции:
- Массовая покупка недвижимости: В последние годы россияне активно приобретали жилье в курортных регионах страны, переориентировав формат отдыха с отельного на частный.
- Снижение загрузки отелей: Отказ от размещения в гостиницах в пользу собственных домов приводит к сокращению количества мест в отелях, занимаемых туристами из РФ.
- Частный сектор и Airbnb: Собственники жилья используют его для личного отдыха, при приемах родственников и друзей, а также сдают квартиры в аренду другим туристам, минуя традиционную гостиничную инфраструктуру.
- Влияние на экономику: Указанный тренд снижает общую долю поступлений от российских туристов в структуре доходов турецкой туристической отрасли.