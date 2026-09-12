Своя крыша над головой: почему российские туристы все реже выбирают турецкие отели

Турция фиксирует падение доходов от пребывания российских туристов и сокращение доли забронированных ими мест в отелях за последние 1–2 года. Как сообщил член правления Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Джеват Энгин Шахин, ключевой причиной негативной динамики стала активная покупка россиянами жилой недвижимости на турецких курортах. Вместо размещения в гостиницах владельцы отдыхают в собственных квартирах, размещают родственников или сдают жилье через сервис Airbnb. Об этом со ссылкой на заявление эксперта агентству ТАСС информирует Российская газета.