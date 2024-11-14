Адвокат Алешкин пояснил, почему Блиновскую никак не спасет официальное банкротство

По словам адвоката Андрея Алешкина, банкротство Елены Блиновской не окажет никакого влияния на ход уголовного дела против королевы марафонов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что после реализации ее имущества через аукцион блогерша будет обязана погасить все свои долги перед ФНС, поскольку прежде всего гасятся государственные долги.

По мнению юриста, после этого уголовное преследование не прекратится, поскольку не все статьи, вменяемые Блиновской, являются самостоятельными статьями, которые не прекращаются, если человек оплачивает налоговую нагрузку, то есть полностью погашает.

Он добавил, что при этом выплата долгов значительно смягчит ее наказание, которое может быть условным в том случае, если к моменту вынесения итогового судебного решения будет подтверждено, что она полностью погасила долги.

Ранее юрист Подъяблонский пояснил, что означает для Блиновской статус банкрота.