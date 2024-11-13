Юрист Подъяблонский пояснил, что означает для Блиновской статус банкрота

Сегодня блогера Елену Блиновскую признали банкротом. Долг «королевы марафонов» перед налоговой составляет свыше миллиарда рублей, теперь его полностью погасят за счет продажи ее имущества. Юрист Глеб Подъяблонский рассказал, что теперь будет с Блиновской и что означает для нее статус банкрота. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, с момента постановления суда право собственности на все имущество блогера перейдет конкурсному управляющему, который станет его реализовывать, то есть все распродавать и возвращать вырученные деньги всем, пред кем у Блиновской имеются долговые обязательства. Однако управляющему необходимо реализовать имущество довольно быстро, в связи с чем стоимость домов и машин блогера могут занижать, чтобы сделать их более ликвидными.

Юрист подчеркнул, что признание банкротом Блиновской вовсе не означает ухода от уголовной ответственности, разбирательства по ее делу продолжатся.

По его мнению, после получения статуса банкрота Блиновской могут временно запретить заниматься бизнесом: «королева марафонов» как минимум пять лет не сможет управлять юридическими лицами, осуществлять свою деятельность в банках и страховых компаниях, а также брать кредиты без уведомления банка о своем банкротстве.

Ранее сообщалось, что Блиновская может выйти на свободу к Новому году и провести праздники с мужем и детьми.