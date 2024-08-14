Адвокат Астахов дал оценку инциденту с продажей квартиры певицы Долиной

По словам адвоката Павла Астахова, мошенничество с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной совершили циничные преступники, которые сыграли на доверии певицы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что будет проводиться анализ, каким образом у аферистов получилось такое провернуть, однако на данный момент важно понять, к чему в итоге это может привести. На сегодняшний день главный шаг уже сделан — возбуждено уголовное дело, а это значит, что факт преступления зафиксирован, несмотря на то, что найти мошенников будет сложно.

По мнению юриста, теперь необходимо восстановить всю картину преступления и найти виновных, которые обманули не только народную артистку РФ, но и людей, которые приобрели эту недвижимость.

Он подчеркнул, что россиянам важно быть весьма бдительными при продаже недвижимости и не попадаться на уловки злоумышленников.

Напомним, что певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, продавших ее квартиру в центре столицы. Возбуждено уголовное дело, певица признана потерпевшей, на квартиру наложен арест.