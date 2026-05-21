Адвокат Виктории Бони предрек Авроре Кибе поражение в суде

В московском суде прошло заседание по громкому иску телеведущей Виктории Бони к бывшей возлюбленной Григория Лепса Авроре Кибе, сообщает Super.ru. Напомним, Боня требует с оппонентки 2 млн рублей. Причина — порочащие честь и достоинство заявления, которые Киба, по мнению Бони, сделала в ее адрес.

Конфликт между девушками разгорелся после выхода шоу «Злые языки». Тогда Боня позволила себе высказаться о материальном положении Кибы. Та не осталась в долгу и обвинила Боню в проституции. С тех пор ссора перешла из социальных сетей в зал суда.

Адвокат Бони Алексей Лунев рассказал журналистам, что заседание прошло в довольно дружественной обстановке. Представитель Кибы настаивал на том, что его доверительница не делала никаких порочащих заявлений. Однако судья потребовала предоставить нотариально заверенные доказательства — а именно скриншоты из сторис, где, по версии истца, содержались оскорбления.

«Надеюсь, это станет для нее уроком, чтобы впредь осторожнее выражаться и не говорить подобного о людях», — сказал Лунев.

Команда Бони намерена восстановить эти доказательства и представить их суду. Лунев считает, что отказ Кибы от своих слов уже показывает ее ошибку.

Следующее заседание назначено на июнь. Если Боне удастся доказать факт оскорблений, Авроре Кибе придется выплатить телеведущей указанную сумму.

