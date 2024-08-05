Адвокат Эдварда Била: решение об ампутации ноги блогера пока не принято

Адвокат блогера Эдварда Била Хамзат Шаро сообщил, что решение об ампутации ноги медиаперсоны пока не принято. Об этом сообщает портал Regions .

Ранее блогер получил открытый перелом, после чего его левая нога опухла и начались сильные боли. Била экстренно доставили из СИЗО в гнойное отделение одного из столичных медучреждений. Оказалось, что у пациента началось заражение крови.

По словам Шаро, врачи пока не приняли окончательное решение об ампутации ноги блогера. Мужчина остается под наблюдением медиков.