Адвокат Эдварда Била: решение об ампутации ноги блогера пока не принято
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Адвокат блогера Эдварда Била Хамзат Шаро сообщил, что решение об ампутации ноги медиаперсоны пока не принято. Об этом сообщает портал Regions.
Ранее блогер получил открытый перелом, после чего его левая нога опухла и начались сильные боли. Била экстренно доставили из СИЗО в гнойное отделение одного из столичных медучреждений. Оказалось, что у пациента началось заражение крови.
По словам Шаро, врачи пока не приняли окончательное решение об ампутации ноги блогера. Мужчина остается под наблюдением медиков.
«Хочется верить, что этого удастся избежать. Ждем решения врачей», — сказал адвокат.