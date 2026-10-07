Выбоины, ямы и штраф: как жалоба жителя прокурору изменила двор в Кузбассе

В Кузбассе после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу у многоквартирного дома на улице Дузенко в Новокузнецке. Об этом проинформировали в прокуратуре Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, история началась с личного приема. Житель дома пришел к заместителю прокурора Кузбасса Анатолию Закусилову и пожаловался, что управляющая компания плохо содержит общее имущество. Обращение стало поводом для проверки.

В ходе нее выяснилось: на проезжей части у дома есть выбоины, ямы и другие повреждения. Такое состояние дороги создает реальную опасность — причем не только для водителей, но и для пешеходов. Неровное покрытие повышает риск ДТП и травм, особенно в темное время суток или в непогоду.

Прокурор района направил генеральному директору управляющей компании представление — с требованием исправить выявленные нарушения. Долго ждать реакции не пришлось: дорожное покрытие привели в порядок в сжатые сроки.

В прокуратуре проинформировали, что одним ремонтом дело не ограничилось. Работника управляющей компании, ответственного за ситуацию, оштрафовали на ₽50 тыс. Таким образом, история с ямами у дома на Дузенко стала не только поводом для наведения порядка, но и напоминанием: за ненадлежащее содержание общего имущества предусмотрена ответственность. А личный прием у заместителя прокурора, как показал этот случай, может привести к вполне конкретным результатам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на 12 региональных дорогах отремонтировали светофоры.