Семь расчетов и 29 человек: подробности пожара в Прокопьевске

Стали известны подробности пожара, произошедшего накануне вечером в Прокопьевске. В МЧС рассказали, как проходила борьба с огнем, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, на месте происшествия работали семь пожарных расчетов. В тушении приняли участие 29 человек. В настоящее время возгорание ликвидировано. Специалисты выясняют причины пожара.

Судя по кадрам, распространенным МЧС России, огонь охватил строения основательно — пламя и густой дым поднимались высоко в ночное небо. На фото видно, как пожарные расчеты работают в условиях плотного задымления, а рядом с очагом возгорания находятся контейнеры и другие объекты.

«На улице Грунтовой произошел пожар в производственном здании», — рассказали в пресс-службе МЧС региона.

В ведомстве проинформировали, что в результате инцидента никто не пострадал. Площадь возгорания, по предварительным данным, достигала 900 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Раменском округе ликвидировали торфяной пожар.