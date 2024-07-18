Адвокат Филиппа Киркорова: Любовь Успенская судится только ради пиара

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, рассказал порталу Regions , что Любовь Успенская судится с артистом только ради черного пиара.

Скандал между артистами произошел после интервью на канале «Алена, блин!». Успенская назвала Киркорова женоненавистником. Тот разозлился и через суд потребовал возместить моральный ущерб в размере десяти миллионов рублей.

По словам Добровинского, Успенская не хочет идти на мировую, в агрессивной форме отказывается замять дело, а также вообще не появляется на судебных процессах.

«Я связываю нежелание Успенской поставить точку в конфликте с Филиппом Бедросовичем с тем, что ей очень нужен этот черный пиар, и за счет Киркорова и судебного процесса с ним она его получает», - отметил адвокат.

Следующее слушание запланировано на понедельник. По мнению юриста, Успенская вряд ли приедет и на него.