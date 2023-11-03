Адвокат футболиста Бугаева считает, что дело против него сфальсифицировано

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего футболиста сборной России и экс-защитника «Краснодара» Алексея Бугаева, заявила, что дело против игрока сфальсифицировано сотрудниками МВД в целях получения взятки. Об этом правозащитник высказалась в интервью РИА Новости .

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов требовали от Бугаева три миллиона рублей.

В среду, 1 ноября, Прикубанский районный суд Краснодара отправил под арест экс-футболиста на семь суток за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков. Впоследствии полицейские сообщили, что у Бугаева в кармане куртки нашли сверток с 500 граммами мефедрона, который тот получил из тайника. По версии МВД, вещество он должен был отвезти в Сочи.

«Сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить его в передний карман толстовки. После чего сняли видео, которое тут же завирусилось», – рассказала Макличенко.

Она добавила, защита будет разбираться в этом «непростом деле». Самого Бугаева она охарактеризовала как ранимого и мягкого человека. Адвокат призвала СМИ придавать максимальную огласку случившемуся.

В отношении Бугаева было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере»).

3 ноября суд принял решение отправить Бугаева под стражу до конца 2023 года.

Бугаеву 42 года. Он играл за такие команды как «Торпедо», «Томь», «Локомотив», «Химки». В составе сборной России он выступал с 2004 по 2005 годы. В общей сложности он провел 7 матчей в национальной команде.