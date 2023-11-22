Адвокат Исаев пояснил, какое наказание может понести певец Шарлот за сожжение российского паспорта

Российский певец Шарлот, который сжег собственный паспорт для ролика, сегодня вернулся на родину. В аэропорту Пулково его сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов и отвели в отделение. Адвокат Леонид Исаев дал оценку этой ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, певцу придется понести наказание по ст. 19.16 КоАП РФ, подразумевающей умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина. За это ему будет предъявлено наказание в виде штрафа от 100 до 300 рублей.

Юрист добавил, что немалую роль в отношении Шарлота будет играть то, что он говорил в процессе публичного сожжения паспорта. При наличии публичной дискредитации российской армии он может быть привлечен и к уголовной ответственности.