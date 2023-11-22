Адвокат Исаев пояснил, какое наказание может понести певец Шарлот за сожжение российского паспорта
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Российский певец Шарлот, который сжег собственный паспорт для ролика, сегодня вернулся на родину. В аэропорту Пулково его сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов и отвели в отделение. Адвокат Леонид Исаев дал оценку этой ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, певцу придется понести наказание по ст. 19.16 КоАП РФ, подразумевающей умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина. За это ему будет предъявлено наказание в виде штрафа от 100 до 300 рублей.
Юрист добавил, что немалую роль в отношении Шарлота будет играть то, что он говорил в процессе публичного сожжения паспорта. При наличии публичной дискредитации российской армии он может быть привлечен и к уголовной ответственности.