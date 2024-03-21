Адвокат Краснов считает, что Кологривому за дебош в баре могут назначить условный срок

По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, актеру Никите Кологривому, пристававшему к официантке в баре и устроившему дебош в одном из баров Новосибирска, может грозить уголовная ответственность по статье о хулиганстве, в рамках которой предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что у Кологривого регулярно наблюдаются вызывающее поведение, участие в скандалах, громкие заявления. Поэтому можно считать, что скандальная слава вскружила ему голову, и это закономерный промежуточный финал его жизни.

По мнению юриста, вероятнее всего, ему будет предъявлено обвинение в хулиганстве, за что грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей, если сотрудники правопорядка не станут делать скидку на его известность.

Он отметил, что это не первый случай нарушений известных людей, поскольку иногда их «заносит». И судебно-следственная практика последних лет свидетельствует, что и популярность не является «индульгенцией» и защитой от ответственности. Тем не менее на данный момент, по сообщениям из прессы, конкретно определить квалификацию действий Кологривого невозможно, вероятнее всего, это будет либо штраф, либо условный срок, последнее наказание как раз станет держать актера в тонусе.