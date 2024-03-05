Адвокат Краснов уверен, что суд выпустит актера Ефремова по УДО
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Заявление о возможности досрочного освобождения актера Михаила Ефремова уже одобрено администрацией исправительной колонии. Он уже отбыл половину положенного срока. По словам адвоката Дмитрия Краснова, артист был осужден на семь с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он уточнил, что статья, по которой был осужден Ефремов, предусматривает наказание от пяти до двенадцати лет тюремного срока.
По мнению юриста, руководством колонии его ходатайство об условно-досрочном освобождении было поддержано, поскольку актер вел себя надлежащим образом, соблюдал внутренний распорядок и дисциплину учреждения.
Он добавил, что окончательное решение будет принято судом, кроме того, в данном случае также станет учитываться и мнение родственников погибшего в ДТП, виновником которого признан Ефремов.