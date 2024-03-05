Адвокат Краснов уверен, что суд выпустит актера Ефремова по УДО

Заявление о возможности досрочного освобождения актера Михаила Ефремова уже одобрено администрацией исправительной колонии. Он уже отбыл половину положенного срока. По словам адвоката Дмитрия Краснова, артист был осужден на семь с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что статья, по которой был осужден Ефремов, предусматривает наказание от пяти до двенадцати лет тюремного срока.

По мнению юриста, руководством колонии его ходатайство об условно-досрочном освобождении было поддержано, поскольку актер вел себя надлежащим образом, соблюдал внутренний распорядок и дисциплину учреждения.

Он добавил, что окончательное решение будет принято судом, кроме того, в данном случае также станет учитываться и мнение родственников погибшего в ДТП, виновником которого признан Ефремов.