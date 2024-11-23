Адвокат Светличной сомневается, что после смерти актрисы остался наследственный фонд

Звезда советского кино Светлана Светличная при жизни очень опасалась, что ее имуществом могут завладеть третьи лица. Она хотела все завещать близким ей людям, но только не родственникам, с которыми у нее были очень сложные отношения, сообщает Teleprogramma.org.

Актрисе казалось, что ее старший сын Алексей и его жена хотят ее смерти или запереть ее в клинике. Тем более было известно, что у Светличной есть несколько квартир в центре Москвы, в которых хранился дорогой антиквариат.

Но адвокат актрисы считает, что вряд ли после ее смерти остался какой-либо наследственный фонд. Известно, что одна из квартир продана, что стало с имуществом неизвестно.

Адвокат подтвердил, что в квартире у Светличной действительно была коллекция хрусталя и фарфоровых статуэток и архив фотографий и книг.

Ранее актер Садальский назвал Светличную ярким секс-символом СССР.