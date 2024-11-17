Актер Садальский назвал Светличную ярким секс-символом СССР

Актер Станислав Садальский высказался о жизненном пути коллеги по цеху Светланы Светличной, которой не стало 16 ноября. Комментарий приводит «Газета.Ru» .

Как и многие знакомые и коллеги, Садальский скорбит о Светличной. Он отметил, что это горькая и большая потеря для кино, так как актриса была удивительной и необычайно прекрасной.

«Сейчас принято всех называть секс-символ, но она действительно была секс-символом СССР. Первое, что было яркое ее, — «Не виноватая я, он сам пришел». Любимая была открытка в казармах солдатских. Света была удивительным, чистым и светлым человеком», — сказал собеседник.

Садальский выразил соболезнования знакомым и семье Светличной, отметив, что всегда будет помнить коллегу в самом лучшем свете.

Напомним, Светлана Светличная болела последние три года. Ее состояние ухудшилось до деменции, ей диагностировали рак, а в этом году она пережила инфаркт миокарда. Несмотря на постоянные обследования и лечение в итоге болезнь победила: актрисы не стало 16 ноября. Она навсегда запомнится зрителям по ролям в таких культовых советских фильмах как «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим.

Ранее стало известно, что после смерти Светлана Светличная оставила своей семье в наследство.