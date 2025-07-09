Адвокат владельца «Торпедо» высказался о задержании арбитра Головко

Накануне Головко был задержан по подозрению в преднамеренных «ошибках» в последнем туре Первой лиги, которые помогли «Торпедо» завоевать путевку в РПЛ.

Юрист сказал, что пока не знает, как задержание Головко связано с делом его клиента: нужно будет дождаться показаний арбитра.

Предполагается, что Головко преднамеренно не назначил пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «КАМАЗом». ЭСК признала его ошибку. По этому поводу Дубровинский заметил, что в матче с «Шинником» арбитр Максим Перезва не дал пенальти в ворота соперников «Торпедо», и ЭСК также установила его неправоту.

«Поэтому либо мы говорим, что это ошибки арбитров, либо мы говорим, что это коррупция. Если мы говорим о коррупции, то была коррупция против «Торпедо», что не дали пробить пенальти? Все очень непонятно, и только суд может и должен поставить точку в этом деле. Это чувствительная история на кончиках пальцев», — сказал Дубровинский.

Ранее специальная комиссия РФС признала нарушение ФК «Торпедо» Дисциплинарного регламента. Решение о наказании клуба должен принять КДК.