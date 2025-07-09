Спецкомиссия РФС признала нарушение регламента ФК «Торпедо»

Члены комиссии единогласно признали нарушение столичным клубом Дисциплинарного регламента. Комиссия предоставит отчет в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК), который 10 июля может принять решение о наказании клуба.

По регламенту, «Торпедо» грозит штраф до 50 млн руб. и (или) снятие до 15 очков и (или) лишение завоеванных наград и (или) исключение из числа участников соревнований.

В июне по подозрению в даче взятки футбольному арбитру правоохранительными органами были арестованы владелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов. Накануне стало известно, что полиция задержала футбольного арбитра Богдана Головко, которого подозревают в том, что он повлиял на результат матча с участием «Торпедо».