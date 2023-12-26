Адвокат Жорин оценил отказ Следственного комитета РФ возбудить дело против Пугачевой

По словам адвоката Сергея Жорина, отказ Следственного комитета РФ в возбуждении уголовного дела за фейки о российских военных против певицы Аллы Пугачевой является проявлением здравого смысла. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в противном случае это стало бы грустным.

Напомним, что следователи не увидели оснований для возбуждения уголовного дела в отношении артистки и ее мужа по этой статье.