Адвокат Жорин оценил отказ Следственного комитета РФ возбудить дело против Пугачевой
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По словам адвоката Сергея Жорина, отказ Следственного комитета РФ в возбуждении уголовного дела за фейки о российских военных против певицы Аллы Пугачевой является проявлением здравого смысла. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что в противном случае это стало бы грустным.
Напомним, что следователи не увидели оснований для возбуждения уголовного дела в отношении артистки и ее мужа по этой статье.