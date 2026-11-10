Седан из КНР: Volkswagen Bora вернулся в Россию по параллельному импорту

Моторы до 160 л. с.: Volkswagen Bora подходит под льготный утильсбор в РФ

Общество

На российском автомобильном рынке возобновились продажи компактного седана Volkswagen Bora, поставляемого из Китая по схеме параллельного импорта. Производством модели заведует совместное предприятие FAW-Volkswagen в КНР. Минимальная стоимость базовой версии под заказ с доставкой во Владивосток составляет ₽1,55 млн. В то же время готовые автомобили из наличия у дилеров в Краснодаре с 1,4-литровым турбомотором на 150 л. с. обойдутся покупателям в ₽2,125 млн, об этом сообщает сетевое издание Авто Mail.

Технические характеристики и льготный утильсбор

Для российского рынка ключевой особенностью поставляемых Bora стало то, что мощности их двигателей не превышают 160 л. с. Это позволяет физическим лицам рассчитывать на применение льготных условий расчета утилизационного сбора. Начальная модификация комплектуется 1,2-литровым турбоагрегатом мощностью 112 л. с. в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG и отделкой салона экокожей, а более мощная версия оснащается турбированным мотором 1.4 на 150 л. с.

Особенности покупки и нюансы обслуживания

Приобретение седана сопряжено с рядом факторов: гарантийные обязательства и поставки запчастей ложатся на дилера или независимые сервисы, так как официальное представительство Volkswagen в РФ не задействовано. Кроме того, перед заказом эксперты рекомендуют уточнять точные комплектации китайской сборки, сроки доставки, условие финальной оплаты и наличие необходимых русифицированных мультимедийных систем.

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