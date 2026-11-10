Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно эвакуировали 5 мирных жителей из населенного пункта Белицкое в ДНР. Одна из спасенных женщин рассказала, что в условиях дефицита продуктов расплакалась от радости, когда смогла найти в одном из брошенных домов дрожжи, позволившие использовать имевшийся запас муки. По ее словам, выпеченный хлеб жители раздавали российским военнослужащим по целой буханке каждому, об этом сообщает официальное сетевое издание Аргументы и факты .

Давление со стороны украинских войск и оставленный город

Эвакуированная жительница отметила, что большинство горожан долгое время отказывались покидать свои дома и стремились остаться в родном населенном пункте. Однако часть гражданских лиц в итоге была вынуждена уехать, не выдержав систематического давления и действий со стороны украинских военных, дислоцировавшихся в Белицком до освобождения территории.

Действия эвакуационных групп в зоне конфликта

Подразделения российской армии продолжают адресную эвакуацию гражданского населения из прифронтовых районов Донецкой Народной Республики. Спасенным гражданам оказывают необходимую медицинскую и гуманитарную помощь, после чего вывозят в безопасные временные пункты размещения.