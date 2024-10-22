Адвокат Жорин пояснил, почему певицу Глюкозу могут поставить на учет в наркодиспансер

По словам адвоката Сергея Жорина, певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову), остановленную в аэропорту Шереметьево в наркотическом опьянении, могут поставить на учет. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что обычно в подобных случаях после привлечения к административной ответственности ставят на учет в наркологический диспансер.

По мнению юриста, в дальнейшем это весьма негативно сказывается на многих сферах жизни, поскольку нередко требуется справка о том, что человек не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

Ранее сообщалось, что Глюкозу оштрафовали всего лишь на 5 тыс. руб. по статье об употреблении наркотиков.