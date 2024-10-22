Глюкозу оштрафовали всего лишь на 5 тыс. руб. по статье об употреблении наркотиков

Певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) оштрафовали на 5 тыс. руб. за употребление наркотических веществ. Певица приехала в неадекватном состоянии в аэропорт Шереметьево, сообщил SHOT.

Полицейские заметили Глюкозу в сомнительном состоянии. Они предложили пройти артистке медосвидетельствование, однако она отказалась.

Чистякову-Ионову привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 КоАП (за употребление наркотиков или психотропных веществ). Суд учел наличие несовершеннолетних детей как смягчающее обстоятельство, в связи с чем певице назначили только штраф.

Первые подозрения в употреблении наркотиков в отношении Глюкозы возникли еще в июле, когда на выступлении в Красноярске она вела себя очень странно — трогала себя неуместным образом и разговаривала с запинками.

Ранее сообщалось, что муж Елены Блиновской Алексей стал профессиональным стрелком в зоне СВО на Украине.