Адвокат Жорин: рэпер Гуф не страдает галлюцинациями
Фото: [соцсети]
Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, не страдает галлюцинациями, заявил адвокат Сергей Жорин. Слова правозащитника передает Пятый канал.
По словам Жорина, в настоящее время певец находится в специализированном медицинском учреждении, однако слухи о его состоянии не соответствуют реальности.
Долматов действительно проходит лечение, но галлюцинациями он не страдает. Никаких ломок у исполнителя тоже нет, пояснил адвокат.
Ранее сообщалось о том, что Гуф не скоро выйдет из рехаба.