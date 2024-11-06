Адвокат Жорин: рэпер Гуф не страдает галлюцинациями

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, не страдает галлюцинациями, заявил адвокат Сергей Жорин. Слова правозащитника передает Пятый канал.

По словам Жорина, в настоящее время певец находится в специализированном медицинском учреждении, однако слухи о его состоянии не соответствуют реальности.

Долматов действительно проходит лечение, но галлюцинациями он не страдает. Никаких ломок у исполнителя тоже нет, пояснил адвокат.

Ранее сообщалось о том, что Гуф не скоро выйдет из рехаба.