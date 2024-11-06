Гуф не скоро выйдет из рехаба: стала известна судьба рэпера-шизофреника

Алексей Долматов, больше известный как рэпер Гуф, после дебоша в бане находится в рехабе, где его преследуют галлюцинации, сообщил телеграм-канал Mash. Потребление наркотиков могло спровоцировать у него прогрессирование маниакально-депрессивного психоза с шизофренией, с болезнями музыкант боролся давно, считает эзотерик Инесса Алиева.

По ее словам, у Гуфа есть шанс избавиться от наркотической зависимости либо принудительно, либо по собственному желанию. Долматов может начать новую жизнь, но не сейчас, отметила экстрасенс.

Рэпер еще долго пробудет на лечении в одной из московских психбольниц, заявила Алиева. После выздоровления он должен будет самостоятельно переосмыслить многие вещи и понять, куда ему двигаться.

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