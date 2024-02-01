Адвокат Жорин считает, что Ефремов может выйти по УДО в марте

Актер Михаил Ефремов может выйти по процедуре условно-досрочного освобождения через полтора-два месяца. По словам адвоката Сергея Жорина, артист, видимо, в полной мере осознал тяжесть совершенного им поступка, исправился и готов вернуться в общество. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что дело Ефремова уже затянулось, поэтому подошло время его освободить.

По мнению юриста, у УДО, конечно, имеются свои нюансы, поэтому, выйдет ли актер на свободу в марте этого года, прогнозировать точно нельзя.