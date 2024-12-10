Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с Петром Дрангой

Недавно ее заметили в сопровождении музыканта Петра Дранги, что сразу породило слухи о новом романе актрисы, сообщает Super.ru.

Агата Муцениеце, несмотря на продолжающиеся судебные тяжбы с экс-супругом Павлом Прилучным, часто выходит в свет.

Вместе с музыкантом и восьмилетней дочерью Муцениеце пришла на премьеру нового шоу гастрономического театра SVET в Москве.

После появления их совместных фото в Сети пользователи отметили, что Петр и Агата отлично смотрятся вместе.

Стоит отметить, что это не первое совместное появление Агаты и Петра на публике. Ранее они вместе посетили ярмарку современного искусства Catalog. Пара также позировала папарацци в обнимку.

Но пока звезды никак не прокомментировали слухи о своем романе.

Ранее Дмитрий Нагиев объяснил отказ работать с Прилучным и Муцениеце.