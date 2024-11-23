Дмитрий Нагиев объяснил отказ работать с Прилучным и Муцениеце

Дмитрий Нагиев признался, что у него есть ряд требований к съемочной группе, содержанию картины, режиссеру, размеру гонорара и к партнерам, поэтому он работает не со всеми.

В интервью «7Дней.ru» актер, не называя имен, намекнул, что не хотел бы работать с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, так как ему неприятны люди, которые на всю страну «делят детей».