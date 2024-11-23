Дмитрий Нагиев объяснил отказ работать с Прилучным и Муцениеце
Фото: [кадр из к/ф «Физрук»]
Дмитрий Нагиев признался, что у него есть ряд требований к съемочной группе, содержанию картины, режиссеру, размеру гонорара и к партнерам, поэтому он работает не со всеми.
В интервью «7Дней.ru» актер, не называя имен, намекнул, что не хотел бы работать с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, так как ему неприятны люди, которые на всю страну «делят детей».
Свою позицию Нагиев объяснил тем, что не хочет находиться рядом с коллегами в моменты их семейных ссор.
«Давайте без имен. Но мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей, не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок», — заявил он.
Дмитрий Нагиев добавил, что готов сниматься с Прилучным и Муцениеце в одном проекте только после того, как они решат свои проблемы.
Ранее сообщалось о том, что Муцениеце не забирает сына у Прилучного, так как он не хочет жить с мамой.