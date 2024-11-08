Агата Муцениеце закрутила роман с щедрым бизнесменом

Как сообщает KP.ru, новый избранник актрисы – молод и очень богат.

35-летняя Агата Муцениеце, несмотря на судебные тяжбы из-за алиментов с экс-супругом, актером Павлом Прилучным, смогла устроить личную жизнь.

По словам источника, сейчас у Муцениеце появился новый «Майбах» стоимостью 10 млн рублей. Актриса не сама водит машину, у нее есть личный шофер.

Кроме того, новый возлюбленный подарил Агате сумку Kelly от люксового бренда Hermes, о котором мечтают многие модницы. Такая сумка стоит более 3 млн рублей.

Известно, что в октябре этого года пара отдохнула в Испании.

Ранее сообщалось о том, что мать Прилучного назвала «больными» людей, распространяющих слухи.