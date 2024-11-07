Мать Прилучного назвала «больными» людей, распространяющих слухи

Мать актера Павла Прилучного Любовь опубликовала на своей странице в соцсети пост, в котором высказалась о людях на фоне суда сына с бывшей женой Агатой Муцениеце. Об этом сообщает VOICE.

«Люди пропитаны злобой, ненавистью и завистью. И я сомневаюсь, что все это от хорошей жизни», — написала Любовь.

По мнению матери Прилучного, человек, который счастлив, никому не пожелает ничего плохого и не будет распространять слухи. Люди, которые поступают таким образом, — больные и душой и сердцем, заключила родительница актера.

Мать актера Павла Прилучного – Любовь Прилучная, хореограф, его отец – Валерий Дэль, боксер. У Павла Прилучного есть старший брат и сестра Елена.

В настоящее время актер судится со своей экс-женой актрисой Агатой Муцениеце по поводу того, с кем из супругов будет жить их 11-летний сын.

По решению Головинского районного суда Москвы мальчика оставили с матерью до завершения судебных разбирательств. Но после этого актриса сообщила, что так и не увидела ребенка.

Ранее сообщалось о том, что таролог Елена Батыр предсказала, что Муцениеце может вернуть сына себе.