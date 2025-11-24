Агент Батракова раскрыл, какую зарплату футболисту предлагали в Саудовской Аравии

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова, рассказал «СЭ» об интересе к футболисту со стороны других клубов.

По его словам, хавбеком интересуются больше десяти клубов.

«Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша... 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем», — сказал Шпинев.

20-летний Батраков проводит второй полноценный сезон за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €23 млн. Перед началом чемпионата его стоимость составляла €12 млн.

В нынешнем сезоне Батраков провел 20 матчей за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, забил 13 мячей и отдал четыре передачи.

Ранее международный центр спортивных исследований (CIES) назвал самого дорого футболиста Российской премьер-лиги.