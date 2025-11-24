Международный центр спортивных исследований назвал самого дорогого футболиста РПЛ

По версии источника, самым дорогим игроком российского чемпионата является 20-летний центральный полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, который оценивается в €38-45 млн. Второе место занимает хавбек «Локомотива» Алексей Батраков (€37-43 млн), третье — вингер «Зенита» Педро (€25-29 млн).

Портал Transfermarkt оценивает названных футболистов соответственно в €16 млн, €23 млн и €12млн, а самыми дорогими игроками РПЛ считает Луиса Энрике из «Зенита» и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», которые стоят по €25 млн.

Матвей Кисляк проводит второй сезон за основной состав ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 24 матча за армейцев во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять передач. В этом году Кисляк дебютировал за сборную России в матче против Гренады (5:0), а в игре с Катаром (4:1) забил первый мяч за национальную команду.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 16-го тура РПЛ.