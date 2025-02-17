Агент Головина назвал дебилом игрока, не пожавшего россиянину руку перед игрой

Трубин демонстративно убрал руку, когда футболисты обеих команд обменивались рукопожатиями перед игрой.

«У Александра довольно устойчивая психика. На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь. Сашу это не вывело из строя, в той игре он продемонстрировал хороший уровень игры. У «Монако» случилось обидное удаление в начале второго тайма, что повлияло на исход матча», — сказал Клюев.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов клуб Головина уступил «Бенфике» со счетом 0:1. Ответный матч пройдет в Лиссабоне 18 февраля.На предварительном этапе команды уже встречались друг с другом. Тогда сильнее также были португальцы (3:2).

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне он провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил три мяча и отдал передачу. Анатолий Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году. В нынешнем сезоне он является основным голкипером португальского гранда.

Ранее сообщалось, что болельщики «Аль Хиляля» потребовали выгнать из клуба бывшую звезду «Зенита» Малкома.