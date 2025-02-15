Саудовские болельщики потребовали изгнать из клуба бывшую звезду «Зенита»

Фанаты «Аль-Хилаля» возмутились игрой своего клуба после ничьей с «Эр-Риядом». Они считают, что высокооплачиваемые звезды не слишком выкладываются на поле.

Бывший игрок «Зенита» Малком и сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич вступили в перепалку с трибунами. Позже некоторые болельщики в соцсетях стали требовать изгнания футболистов из клуба.

«Аль-Хилаль» дважды подряд сыграл вничью с не самыми сильными соперниками и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на одно очко. Причем у главного конкурента еще игра в запасе.

Бразилец Малком перешел в саудовский клуб из «Зенита» летом 2023 года за 60 млн евро. В нынешнем сезоне у него семь мячей и 11 передач в 26 матчах за «Аль-Хилаль» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Янник Синнер договорился с WADA о минимальной дисквалификации.