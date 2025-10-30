Агент Головина назвал клуб РПЛ, который приглашает футболиста «Монако»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «РБ Спорт» заверил , что футболист обязательно вернется в Россию в определенный момент своей карьеры.

«Зенит» интересовался. Андрей Сергеевич Аршавин постоянно, скажем так, интересуется и зовет Сашу в «Зенит». Когда-то время придет, но не сейчас», — сказал Клюев.

При этом агент не назвал наверняка клуб, в который перейдет Головин. Но Клюев заверил, что футболист обязательно вернется в Россию. Он подчеркнул, что Головин любит свою страну, а во время отдыха предпочитает Мальдивам Алтай.

29-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА за €30 млн. Футболист провел за монегасков 238 матчей во всех турнирах, забив 36 мячей и отдав 40 передач.

Накануне Головин помог «Монако» добыть победу в матче с «Нантом» (5:3). Выйдя на замену, россиянин забил два мяча, включая победный.