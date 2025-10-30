Головин вывел «Монако» на второе место в Лиге 1

Восстановившийся после травмы россиянин вышел на 69-й минуте и уже на 75-й позволил «Монако» впервые в матче оторваться на два мяча. «Нант» сократил счет, но в компенсированное время Головин успокоил всех своим вторым голом.

29-летний полузащитник выступает за «Монако» с 2018 года, и это четвертый случай, когда он забивает более одного мяча за игру. Комментаторы отмечают, что россиянин внес перелом в игру не только голами: с его выходом «Монако» заиграл более организованно.

Дубль Головина позволил «Монако» подняться на вторую строчку в турнирной таблице. У команды 20 очков после 10 матчей, и она всего на один балл отстает от лидирующего ПСЖ.

