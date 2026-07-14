Агент Кругового возмутился тем, как составляется список 33 лучших футболистов РПЛ
Агент Ливанов: «Никто не понимает, как формируется список 33 лучших футболистов»
Фото: [ПФК ЦСКА]
Представитель полузащитника ЦСКА Данила Кругового Кирилл Ливанов прокомментировал журналисту и инсайдеру Ивану Карпову ситуацию со списком 33 лучших футболистов сезона.
На позиции правого вингера первое место получил футболист «Зенита» Луис Энрике, Кругового поставили на вторую строчку.
«Никто не понимает, как формируется список 33 лучших футболистов сезона. Почему-то Луис Энрике оказался выше Кругового, хотя у Данила больше сыгранных матчей, минут на поле и действий по системе «гол + пас». А также выше средняя оценка за матч», — отметил Ливанов.
По его мнению, легионер должен быть наголову выше оппонента, чтобы опережать его в списке 33. Агент задался вопросом, кто составляет список: Российский футбольный союз или бразильский.
Луис Энрике совершил в минувшем сезоне 9 (6+3) результативных действий, тогда как Круговой 13 (6+7). Кроме того, у россиянина больше пасов под удар (26 против 20) и выше процент удачных обводок (62% против 60%).
Первое место в списке 33 лучших футболистов также заняли Станислав Агкацев, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (все — «Краснодар»), Игорь Дивеев, Нино, Вендел (все — «Зенит»), Мойзес (ЦСКА), Илья Вахания («Ростов»), Эсекьель Барко («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»).