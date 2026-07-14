Подмосковный велогонщик завоевал две награды на чемпионате России по маунтинбайку

Подмосковный спортсмен Ярослав Шведов (областной Центр олимпийских видов спорта) завоевал две серебряные медали на чемпионате России по велоспорту-маунтинбайк, который прошел с 8 по 10 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В частности, он стал призером в дисциплине кросс-кантри на коротком круге. Победу в ней одержал спортсмен из Чувашской Республики, третье место занял представитель Удмуртской Республики. Кроме того, Шведов завоевал медаль в дисциплине велокросс-гравий. На первом и третьем месте оказались спортсмены из Самарской и Свердловской областей.

Соревнования являются одним из ключевых стартов отечественного сезона, которые позволяют спортсменам отобраться в национальную сборную и подготовиться к международным соревнованиям. Их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

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