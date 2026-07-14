Кофе может снижать риск цирроза и рака печени: что об этом говорят последние исследования гепатологов

Кофе может влиять на здоровье печени сильнее, чем считалось раньше, сообщает SciTechDaily со ссылкой на исследование американского Университета медицинских наук «Седарс-Синай». Ученые выяснили, что у людей, которые регулярно пили кофе, реже встречались цирроз, рак печени и смерть от заболеваний этого органа.

Работа опубликована в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology. Исследователи проанализировали данные 355 тыс. взрослых из биобанка Великобритании, у которых в начале наблюдения не было цирроза или рака печени, и следили за ними в среднем 13 лет.

По сравнению с участниками, не употреблявшими кофе, у тех, кто выпивал пять и более чашек в день, риск развития цирроза был ниже на 32%, рака печени — на 47%, а смерти от заболеваний печени — на 42%. МРТ также выявила у любителей кофе меньшее содержание жира и железа в печени, а также менее выраженные признаки фиброза и воспаления.

При этом авторы не советуют специально пить по пять чашек в день ради защиты органа. Польза наблюдалась при одной-двух чашках, а наиболее выраженная связь — примерно при трех. Эффект был похож и у обычного, и у кофе без кофеина, поэтому ученые считают, что дело может быть не только в кофеине.

Гепатологи подчеркивают: кофе не заменяет контроль веса, умеренность с алкоголем, физическую активность и лечение хронических проблем. Людям с бессонницей, тревожностью, аритмиями или высоким давлением лучше обсуждать количество кофе с врачом.