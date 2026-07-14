«Пила, удавка и два контейнера с телами»: брату звезды «Ворониных» Волковой грозит пожизненное заключение в США

Леонид Волков уже три года находится в тюрьме округа Мидлсекс в штате Массачусетс. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени, и, если суд признает его виновным, он проведет остаток жизни за решеткой без права на досрочное освобождение.

Трагедия разыгралась весной 2023 года в окрестностях Бостона. Тогда пропали двое русскоговорящих мужчин — 37-летний и 28-летний Павел, который несколько лет назад переехал в Штаты из Санкт-Петербурга и работал фотографом.

Расследование сдвинулось с мертвой точки, когда с карт пропавших были оплачены необычные покупки: набор Lego, перчатки, чистящие средства и два контейнера. Покупатель сначала скрывал лицо, но при возврате части товара забыл это сделать — и бостонские правоохранители опознали в нем Волкова.

Полицейские провели обыск на пригородном складе, который арендовал подозреваемый. Там они нашли пилу, удавку и два контейнера с телами, одно из которых было расчленено. Следователи полагают, что мотивом преступления мог стать конфликт из-за аренды жилья. Этой осенью дело Леонида будет рассматривать суд присяжных. Если присяжные не встанут на его сторону, ему грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения (УДО).

Сама Екатерина не верит в виновность брата. Актриса продолжает общаться с его детьми по видеосвязи и надеется на благоприятный исход.

Ранее сообщалось, что беременную от Иракли модель Екатерину Лукьянову разыскивает полиция.