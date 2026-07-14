Гаджеты, гиперопека и двуязычие: педиатр из Подмосковья объяснила, почему внуки говорят позже, чем их родители в детстве

Представители старшего поколения все чаще обращают внимание на то, что внуки начинают произносить первые слова значительно позже, чем в свое время собственные дети. Это наблюдение подтверждает официальная статистика: за последние два десятилетия количество случаев задержки речевого развития среди малышей увеличилось многократно. Если в конце 90-х ребенок к полутора годам активно использовал простые фразы, то сегодня вполне обычной считается ситуация, когда двухлетний или даже трехлетний ребенок объясняется жестами или произносит лишь отдельные слова. Насколько серьезно это явление и в каких случаях следует обращаться к врачам, в интервью REGIONS прокомментировала педиатр из Московской области Лариса Коршун.

Эксперт выделяет несколько ключевых обстоятельств, объясняющих, почему современные малыши овладевают устной речью позднее предыдущих поколений. Едва ли не главный фактор — цифровые устройства, сопровождающие младенца с рождения. В отличие от человека, планшет или смартфон не поддерживают диалог, не ожидают ответной реакции и не подстраиваются под инициативу ребенка, что в конечном счете тормозит становление коммуникации. Развивающие ролики и программы не являются альтернативой живому общению, в ходе которого ребенок наблюдает за артикуляцией собеседника, распознает эмоции и учится оперативно реагировать.

«Речь — это не изолированный навык. Она тесно связана с общим состоянием нервной системы, вниманием, памятью, способностью к саморегуляции. Если есть проблемы в этих областях, речь неизбежно будет формироваться с опозданием. Здесь важнее всего не паниковать, а вовремя пройти диагностику и начать коррекцию», — подчеркивает Лариса Коршун.

Среди иных причин задержки речи специалист называет чрезмерную родительскую опеку — когда взрослые настолько чутко угадывают желания малыша, что у того исчезает стимул формулировать просьбы словами. Сказывается и нехватка полноценного общения: взрослые общаются с детьми преимущественно короткими указаниями. В билингвальных семьях, где звучат два языка, процесс разделения языковых систем требует дополнительного времени. Не стоит сбрасывать со счетов и физиологию: наследственный фактор, проблемы во время беременности, родовые травмы, недоношенность. Если мама или папа начинали говорить с опозданием, аналогичная особенность с высокой долей вероятности передастся наследникам.

Педиатр Коршун обозначила два возрастных ориентира, когда внимание к речи ребенка должно быть особенно пристальным.

Первая отметка — 15 месяцев. Если осмысленные слова к этому сроку не появились, визит к специалисту обязателен. Важно: под словом понимается даже устойчивое звуковое обозначение конкретного предмета.

Второй рубеж — 26 месяцев. Если фразы из двух слов (к примеру, существительного и глагола) все еще отсутствуют — это прямое показание к обследованию у логопеда и невролога.

Также следует насторожиться, если в полтора года не наступает «лексический взрыв» — период, когда ребенок каждый день усваивает несколько новых слов.

«Родители часто успокаивают себя фразами „он мальчик, мальчики всегда начинают говорить позже“, „ничего, заговорит — не остановишь“. Но это опасное заблуждение. Если в 2,5 года ребенок практически не говорит, нужно идти к логопеду без промедления. То, что можно скорректировать в два года за месяц, в пять лет может потребовать годы работы или вообще оказаться запущенным. Чем раньше начать заниматься, тем легче и быстрее будет результат», — заключает Лариса Коршун.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения советует ограничить гаджеты для детей до 2 лет.