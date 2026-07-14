Перегрев, короткое замыкание и рваный газон: почему нельзя косить мокрую траву триммером

После обильных дождей или в ранние часы, когда растительность покрыта каплями росы, владельцы загородных участков нередко задумываются: допустимо ли обрабатывать влажный травяной покров триммером либо газонокосилкой? Зелень набирает массу стремительно, и выжидать полного просыхания получается не всегда. Итог зависит от вида агрегата и погодных условий. Какие риски таит в себе стрижка сырой растительности для оборудования и лужайки, а также как действовать в критической ситуации, разъяснил REGIONS подмосковный садовод Борис Воронович.

Влага, оседающая на рабочих элементах оборудования, провоцирует избыточное напряжение мотора. Наибольшую опасность представляет электрический триммер с мотором, расположенным снизу, — жидкость способна проникнуть внутрь силового агрегата, вызвав замыкание либо поражение током оператора. Подобные устройства не оснащены должной влагозащитой, а совмещение мокрой растительности с водой на руках и разлетающимися брызгами превращает процесс в потенциально смертельный.

«Главная опасность косьбы мокрой травы электрическим триммером — это риск удара током. Даже если двигатель расположен сверху, капли воды могут попасть в корпус и вызвать замыкание», — говорит Борис Воронович.

Даже бензиновый вариант, менее чувствительный к влаге, не гарантирует беспроблемной работы. Сырая зелень значительно тяжелее сухой. Она сбивается в плотные образования, налипает на режущие кромки, вал и корпус, увеличивая нагрузку на силовую установку и вращающиеся узлы. Последствия — перегрев, ускоренный износ цилиндро-поршневой группы, деформация вала и смежных деталей.

«Если косить мокрую траву бензиновым триммером часто, его ресурс сокращается в 2–3 раза. Поэтому даже для бензиновых агрегатов, если уж очень нужно покосить, я рекомендую давать двигателю отдыхать — переключать на холостой ход на 30 секунд каждые 10–15 минут работы», — предупреждает Борис Воронович.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Качество обработки газона также страдает. Ровного среза достичь не удается — леска или нож скорее пригибают стебли к грунту, чем срезают их. Итогом становятся неровные, рваные края, быстрое образование пустот, пожелтение и усыхание растительности. Вдобавок скошенная масса не попадает в травосборник, а разлетается по территории сырыми тяжелыми фракциями, которые затем приходится собирать вручную.

«Если есть возможность — косите только сухую траву. Это и для газона полезнее, и для техники безопаснее», — объясняет Борис Воронович.

Если отсрочка невозможна, эксперт рекомендует: применять исключительно бензиновый инструмент, отказавшись от электрического, выставить максимальную высоту среза без сильного укорачивания и не работать под дождем — только после его окончания, когда влажность сохраняется, но осадков уже нет.

«Если без косьбы никак, выбирайте бензиновый триммер. Но помните: и для него мокрая трава — враг. Работайте недолго, давайте двигателю отдыхать и обязательно очищайте инструмент сразу после работы. И никогда не косите мокрую траву электрическим триммером — это не стоит ни здоровья, ни жизни», — подводит итог Борис Воронович.

Ранее эксперт Васецкий рассказал, что скошенная трава на газоне быстро гниет и привлекает насекомых.