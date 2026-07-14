Беременную от Иракли модель разыскивает полиция

Как выяснилось, Екатерина ввязалась в несколько авантюр, связанных с чужими деньгами, и теперь скрывается от правоохранителей.

Одной из пострадавших стала Елена Казанцева — знакомая матери модели из Бийска. В 2024 году Лукьянова убедила ее занять деньги на покупку квартиры в Барнауле. Казанцева осмотрела жилье, но позже выяснилось, что квартира была съемной и никакой сделки не было. Затем модель предложила Елене совместный бизнес по продаже шуб, взяла у нее деньги, в том числе кредитные, и пообещала прибыль. Однако партнерша не получила ни дохода, ни своих вложений назад.

По словам Казанцевой, это не единственный эпизод мошенничества. Одна девушка передала Лукьяновой ₽900 тысяч за покупку Mercedes, но осталась и без денег, и без машины.

Сама Елена также рассказала, что модель не проявляла должного внимания к своему сыну— мальчик долгое время жил с бабушкой. Недавно Лукьянова забрала его в Москву, но близкие считают, что там для ребенка не созданы подходящие условия.

Модель оформила квартиру в столице на свекровь, сказав, что сняла жилье на год, хотя на деле нужно платить посуточно по ₽20 тысяч. При этом условий для ребенка нет, а доверенности у свекрови тоже нет.

Что касается отношений с певцом Пирцхалавой, то здесь тоже все запутанно. 4 июля Лукьянова заявила, что ждет от него ребенка. По словам девушки, певец сначала обрадовался, но потом перестал поддерживать, ссылаясь на плотный рабочий график. Однако, как отмечает StarHit, модель познакомилась с Иракли в июне, хотя о беременности узнала еще в мае.

Ранее певец Иракли Пирцхалава пообещал прокомментировать историю с Екатериной Лукьяновой в песне.