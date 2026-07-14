Воробьев рассказал о ходе капремонта корпуса гимназии № 5 в Дзержинском

В новом учебном году в Дзержинском после капитального ремонта двери откроется основной корпус гимназии № 5. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в городской округ Люберцы, чтобы проверить, как идут работы, а также пообщался с педагогами и родителями школьников.

«Для меня важна каждая встреча с активистами — учителями, родителями, директорами, членами родительского комитета. Это всегда очень неравнодушные люди. Я надеюсь, что каждый наш разговор помогает что-то менять для большого города, для двора, для тех, кто там живет. Я хочу поблагодарить директора школы, потому что в том числе благодаря ей, ее команде мы приняли решение и по корпусу „Успех“, который начал работу в прошлом году, и по основному корпусу гимназии № 5, который открываем 1 сентября. У нас все получилось, в том числе, благодаря активным жителям и, конечно, строителям. Это большие деньги, но мы понимаем куда инвестируем. Капитально ремонтируем школы по президентской программе, серьезно взялись за колледжи. Все это очень важно», — отметил губернатор.

В корпусе гимназии № 5 «Интеллект» на улице Томилинская до этого училось блее 1,8 тыс. ребят при проектной мощности 1324, открытие нового корпуса «Успех» позволило разгрузить основной. На время капремонта туда перевели всех учеников и педагогов. После завершения работ в корпусе «Интеллект» будут обучаться около 1 тыс. ребят.

Директор гимназии № 5 Наталья Викулова отметила, что в учреждении расширили пищеблок, обустроили современные лаборатории, кабинеты химии, физики, технологии. В новом корпусе будет танцевальный и спортивные залы. Основной корпус включает в себя два 3-этажных здания (начальной и основной школы), соединенных переходом. В рамках капремонта там обновили крышу, фасад, полы, потолки, все внутренние инженерные системы, заменили двери и не только.

В гимназии также обустроили новое спортивное ядро со стадионом, хоккейной и волейбольной площадкой, модернизировали бассейн. На сегодняшний день работы выполнены на 80%. На объекте трудятся 180 строителей и восемь единиц техники.

В ходе встречи педагоги также рассказали губернатору об успехах своих учеников. В этом году в гимназии № 5 шесть золотых медалистов, ученики стали победителями и призерами на заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по географии и физической культуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.