Общая тьма: 31 район Тверской области внезапно погрузился в полный блэкаут

Масштабный сбой в энергосистеме региона затронул десятки муниципальных образований, на ликвидацию аварии брошены сотни специалистов и техника. Об этом пишет ТАСС.

Массовое отключение света в муниципалитетах

На территории Тверской области зафиксировано масштабное частичное нарушение подачи электроэнергии, охватившее сразу 31 муниципальное образование. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях утром 14 июля 2026 года.

В зону отключения попали Максатихинский, Молоковский, Лесной, Бежецкий, Удомельский, Бологовский, Вышневолоцкий, Спировский, Фировский, Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Кимрский, Торопецкий, Андреапольский, Нелидовский, Оленинский, Западнодвинский, Жарковский, Ржевский, Зубцовский, Старицкий, Калининский, Конаковский, Рамешковский, Осташковский, Пеновский, Селижаровском, Торжокский, Лихославльский и Кувшиновский районы.

Ход ликвидации аварии на электросетях

Текущая ситуация находится под жестким оперативным контролем областного главка МЧС. К масштабным ремонтным и восстановительным процедурам незамедлительно приступили специализированные бригады компании «Тверьэнерго» (филиал ПАО «Россети»).

Для ликвидации последствий технологического сбоя и скорейшего возвращения света в дома граждан мобилизованы крупные силы. Всего в работах задействованы 622 специалиста и 213 единиц профильной техники. В составе этой группировки экстренную помощь оказывают также сотрудники МЧС России, которые выделили 34 человека личного состава и 17 машин.