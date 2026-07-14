«Не заводите двигатель»: как записка на стекле спасла кошачью семью под капотом автомобиля в Балашихе

В подмосковном микрорайоне Железнодорожный Балашихи неравнодушные горожане предотвратили гибель животных. На лобовом стекле припаркованной машины они оставили послание, которое спасло кошачью семью. Под капотом автомобиля укрылись от дождей кошка и шестеро ее малышей. Об этом случае рассказали в телеграм-канале «Балашиха Рулит», сообщил REGIONS.

Предыстория такова: котята родились у одного из местных заведений общепита. Но когда начались затяжные осадки, их мать отправилась на поиски более сухого места. Своим новым убежищем она выбрала моторный отсек легковушки, где сохранялось тепло от двигателя.

Прохожие, оказавшиеся рядом в отсутствие владелицы, уловили писк из-под капота. Чтобы избежать беды, они написали на бумаге предупреждение и оставили его под щеткой стеклоочистителя. В записке значилось: двигатель не запускать, пока пушистая семейка не покинет укрытие.

Фото: [ личный архив Екатерины Логманян ]

«Сегодня наша машина „окотилась“. Но благодаря записке на машине трагедии не случилось. Видимо, кошка прятала котят от дождя под капотом нашего автомобиля», — рассказала REGIOMS Екатерина.

Водитель Екатерина Логманян, обнаружив послание, не стала рисковать. Она осмотрела моторный отсек, извлекла малышей и переместила их под надежную крышу.

Сейчас о спасенных животных знают во всем микрорайоне. Хозяйка разместила в соцсетях объявление — желающие приютить котят уже начали откликаться. Однако раньше чем через две-три недели отдать их новым владельцам не получится: малышам нужно набраться сил. Забрать пушистиков можно по адресу: улица Некрасова, ориентир — дом № 8.

Зооволонтеры призывают автомобилистов быть внимательнее. В дождливую погоду или холода перед запуском мотора стоит легонько стукнуть по капоту или подать сигнал. Так животные, ищущие убежище, успеют покинуть опасное место.

Ранее сообщалось, что в Павлово-Посадском округе домашняя кошка взяла под опеку 90 цыплят.