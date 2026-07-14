В шести округах Подмосковья провели ремонт линий освещения

Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили работоспособность линий освещения на региональных дорогах в шести округах Подмосковья, работы проводят в целях обеспечения комфорта и безопасности участников дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели в черте города Фрязино на улице Московской, на улице Придорожной в деревне Митькино Одинцовского округа, на Жуковском шоссе в селе Быково Раменского округа. Кроме того, работы прошли на улице Объездная дорога в поселке Железнодорожный под Подольском, на 71-м км Каширского шоссе в Домодедове и на дороге в деревне Ивановская в Егорьевске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.