В Ступине завершат капремонт Малинской школы

В рабочем поселке Малино городского округа Ступино продолжается капитальный ремонт МБОУ «Малинская СОШ» на улице Школьной, 10, стройготовность объекта превысила 76%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик выполнил целый ряд ключевых работ: полностью обновлена кровля - работы завершены почти полностью — на 98 %, вентиляция готова уже на 90 %. Также на высоком уровне выполнение работ по предчистовой отделке», - рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, площадь обновляемого здания превышает 3 тыс. кв. м, на площадке ежедневно трудятся 46 рабочих и два инженерно‑технических специалиста, задействовано пять единиц техники. Министр подчеркнул, что на объекте идут отделочные работы, продолжается устройство фасада и входной группы, монтаж систем связи и пожарной безопасности, а также благоустройство территории.

Обновленную школу планируют открыть к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.