В Подмосковье неонатальный скрининг провели более 30,7 тыс. новорожденных

С начала 2026 года обследование на 38 генетических заболеваний — неонатальный скрининг в Подмосковье прошли более 30,7 тыс. детей, у 55 из них были выявлены генетические нарушения — все они уже взяты под медицинское наблюдение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг позволяет находить генетические заболевания у новорожденных на самом раннем этапе», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, это позволяет врачам сразу начать лечение и диспансерное наблюдение. Обследование помогает выявить нарушения обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и другие патологии. Его проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.