В Егорьевске ликвидировали аварийный жилой дом
Аварийный жилой дом снесли в подмосковном Егорьевске
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Егорьевске на улице Пролетарской ликвидировали аварийный двухэтажный жилой дом № 19 1955 года постройки, который находился в окружении жилой застройки. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь объекта составляла более 340 кв. м, со временем он утратил прочность и надежность строительных конструкций и эксплуатационную пригодность, поэтому был признан аварийным. После расселения жильцов восьми квартир дом включили в перечень объектов, подлежащих сносу. Работы уже завершились, земельный участок отсыпан песком. Администрация определит порядок использования освободившейся территории.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.